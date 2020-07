Hombre con Covid-19 sufre un síntoma completamente inesperado y algo vergonzoso

Escuchar Nota

“Aunque en nuestro caso los argumentos de un vínculo entre el covid-19 y el priapismo son muy sólidos, reportes de más casos similares fortalecerían la evidencia”, indica el informe.



El paciente en cuestión -cuyo nombre no fue revelado- llevaba hospitalizado dos semanas en el Centre Hospitaliser de Versailles en Le Chesnay, cerca de París, por una dificultad respiratoria que fue empeorando hasta el punto de tener que conectarlo a un respirador artificial por Síndrome Respiratorio Agudo Severo.Inicialmente, insertaron una aguja para hacer pruebas de sangre. Fue entonces cuando encontraron muchos coágulos de sangre.Hay dos tipos de priapismo: isquémico (cuando la sangre queda atrapada en el pene) y no isquémico (cuando el flujo sanguíneo no está correctamente regulado), explica la Clínica de Mayo.En el caso del paciente francés se trató de un priapismo isquémico, causado por un coágulo sanguíneo,, pero nunca con esta manifestación (atrapado en el pene).Para calmar la erección, inyectaron un medicamento en el pene del paciente y le suministraron anticoagulantes para prevenir el desarrollo de más coágulos. Catorce días después, pudieron retirarlo del respirador artificial, en el que estuvo conectado todo ese tiempo bajo sedación.