Hombre da nalgadas a un niño… y aunque es 2020 algunos lo defendieron

Ciudad de México.- Hay estudios que confirman que las nalgadas y los castigos físicos son ineficaces y dañinas para los niños... y si algunos crecimos bien aunque las recibiéramos, esto no fue gracias a las nalgadas, sino a pesar de ellas.



Ayer se volvió viral un video en el que un hombre da varias nalgadas a un niño, mientras es grabado por alguien que mira la escena.



Después, va con la niña y le dice que se siente correctamente.



En pleno 2020, hay quienes piensan que NO darle nalgadas a tus hijos para corregir ciertas conductas muestra debilidad o no educa correctamente.



Por otra parte, muchos han defendido este tipo de conductas diciendo que ellos las recibieron de niños y han tenido logros.



Lo cierto es que no importa cuánto podamos sobreponernos a ese tipo de violencia, los golpes y nalgadas no son una forma correcta de educar a los niños, y eso no quiere decir que no haya otras formas de ponerles límites y de mostrarles cómo comportarse.



En redes sociales, hay quienes se han puesto a favor del hombre del video, y han dicho que los papás no deben ser "blandengues y pusilánimes". Contra quienes reprueban el comportamiento del hombre y piden que se investigue quién es.



En el video original, muchas personas han hablado de que el hombre del video es el abuelo y no el padre, y muchos reprobaron no sólo el abuso físico, sino además la exhibición pública del mismo y la sensación que deja en el menor.



Con información de ActitudFem