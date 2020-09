Hombre de 62 años tuvo una erección de 4 horas por coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A medida que se fue conociendo más sobre la nueva cepa de coronavirus, el SARS-CoV-2, se detectaron varios síntomas que ocasiona en los humanos, algunos bastante extraños.



Algunos malestares involucran a los órganos sexuales, de hecho, se hicieron algunos estudios que comprobaron la existencia del virus en el semen de los enfermos, pero hace unos días se presentó un caso de lo más inusual, pues un hombre con Covid-19 tuvo una erección por cuatro horas y los médicos señalan que fue a causa de dicha enfermedad.



Erecciones prolongadas… ¿nuevo síntoma de Covid-19?



Se trata de un hombre francés de 62 años de edad que presentó complicaciones graves por Covid-19. Cuando ingresó al hospital, el paciente tenía fiebre, tos, complicaciones para respirar y diarrea. Dos días después, la falta de oxígeno era tan severa que necesitaba de un respirador artificial para mantenerlo con vida.



Cuando el personal médico lo preparaba para una intubación, se dieron cuenta que el hombre presentaba una erección. Ésta había ocurrido sin ningún estímulo sexual de por medio, así que los doctores descubrieron que había coágulos de sangre en el pene del paciente.



Los médicos aplicaron hielo en la zona para combatir la erección, pero después de cuatro horas sin lograr resultados, lo inyectaron para relajar los vasos sanguíneos y usaron una aguja para drenar los coágulos.



Esta condición, conocida como priapismo, es una erección prolongada y dolorosa que no tiene que ver con el tema sexual, y en este caso fue provocada por la Covid-19.



Se cree que este es el primer caso de trombosis de pene causada por coronavirus y la revista American Journal of Emegency Medicine señaló que ya se estudia si las erecciones prolongadas son un nuevo síntoma del virus SARS-CoV-2.



Afectaciones hormonales por coronavirus



Un estudio reciente sobre pacientes con coronavirus reveló que la hormona luteinizante sérica aumentó significativamente, pero la proporción de testosterona a LH y la proporción de hormona foliculoestimulante a LH disminuyeron dramáticamente en varones con Covid-19.



Esta sería la primera evidencia directa sobre la influencia de esta enfermedad sobre las hormonas sexuales masculinas.



Pero esto no es todo, pues en China se evaluó a 38 pacientes varones y se descubrió que al menos en el 16% de ellos había evidencia de coronavirus en el semen, tanto en enfermos graves como aquellos que se encontraban en recuperación. Los especialistas señalaron que “incluso si el virus no puede replicarse en el sistema reproductor masculino, puede persistir, posiblemente como resultado de la inmunidad privilegiada de los testículos”.