Hombre disfrazado de dinosaurio desafía el estado de alarma y es cazado por la policía

"En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades. El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no está contemplado", rezaba el tuit.

El Mundo

, decretado por el Gobierno por lay a la que confesó haber querido "hacer una gracia".La Policía Local de Murcia publicó el vídeo en el que se ve aLa patrulla local le animó a que volviera a su casa cuando, a lo que los locales que aconsejaron: "Márchate a tu domicilio", que es lo que terminó por hacer.Esta persona fue informada pero no multada y la Policía Local de Murcia le recordó que la orden es simple: consiste en, etc. que esta persona no cumplía.Tras su difusión vino otra sorpresa. Al "dinosaurio" de Murcia le surgió un clon en otra ciudad y en este caso "el nuevo animal prehistórico" fue a, en un intento de cerrar la historia de las calle de Murcia: "Había salido a tirar la basura", le decían en un tuit a la Policía Local de Murcia.La grabación del recorrido del segundo dinosaurio se hace desde un balcón y se ve como a paso corto y ligero se desplaza hasta el contenedor naranja de la basura, y tras depositar su bolsa, regresa, a paso más ligero todo lo que el disfraz le permite, a su casa.