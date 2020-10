Hombre entra a escuela y asesina a su ex pareja; luego se suicida

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un hombre asesinó a su ex pareja y luego se suicidó en Tesistán. Aparentemente, la mujer era la directora del colegio Calmecac ubicado en el cruce de las calles Jesús García y San Francisco en el municipio de Zapopan, Jalisco.



El hombre habría entrado a la dirección general de la escuela Preescolar y Primaria y ahí fue donde en primera instancia asesinó a su ex pareja con un arma de fuego y posteriormente se auto agredió.



Al parecer, un familiar de la encargada de la escuela fue quien dio aviso a la autoridad al encontrar los dos cuerpos en el cubículo.



La Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, informó que en la oficina fue encontrada el arma de fuego y los dos cuerpos en un charco de sangre cada uno.



Oficiales de la policía de la ex Villa Maicera, se hicieron presentes al exterior del colegio para resguardar la escena del crimen.



Los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro metropolitano para efectuarles la necropsia de ley y la posterior identificación de las personas.



Los agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco del área de Feminicidios y el Agente del Ministerio Público, ya investigan el asesinato bajo el protocolo de feminicidio.



Con información de Milenio.