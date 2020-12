Hombre es multado con 3 mil 500 dólares por saltarse ocho segundos la cuarentena

Escuchar Nota

Las autoridades taiwanesas han impuesto unaEl hombre, un trabajador migrante de Filipinas,, dijo el Departamento de Salud de la ciudad a la Agencia Central de Noticias (CNA) oficial de Taiwán, según consignó CNN El departamento lo multó con 100 mil dólares taiwaneses, alrededor de 3 mil 500 dólares.Según las, las personas no pueden salir de sus habitaciones, no importa cuánto tiempo. Las personas en cuarentena no deberían pensar que no serán multadas por salir de su habitación de hotel, dijo el Departamento de Salud, según la CNA.Hay, con un total de alrededor de 3 mil habitaciones.Taiwán ha sido ampliamente elogiado por su enfoque para contener la pandemia de Covid-19., como en China continental.En cambio,, el 31 de diciembre de 2019, cuando el virus era principalmente objeto de rumores e informes limitados.El gobierno también invirtió en pruebas masivas y rastreo de contactos rápido y efectivo., según datos de la Universidad Johns Hopkins.