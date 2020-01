Hombre invita a 23 niños al cumpleaños de su hija y los toma de rehenes

Escuchar Nota

del estado indio de Uttar Pradesh, informa RT Subhash Batham —sospechoso en un caso de asesinato y recientemente liberado bajo fianza—. Cuando los menores, algunos acompañados por sus madres, llegaron a la casa de Batham,Al notar la prolongada ausencia de los niños, de 6 meses a 15 años,, que empezó a negociar con el delincuente por teléfono. Los oficiales notaron que el hombre estaba ebrio.. Pero luego dejó de negociar con la Policía y empezó a disparar cuando alguien intentaba hablar con él. Además, el hombre lanzó una bomba de fabricación casera por la ventana. Como resultado del enfrentamiento dos policías y un vecino resultaron heridos.Instantes despuésTodos los niños fueron liberados., pero de momento no está claro cómo.El secretario del Interior de la India, Awanish Awasthi, indicó que la mujer perdió la vida en medio del intercambio de disparos, no obstante el canal NDTV afirma que la esposa de Batham, que también estaba en la casa durante la toma de rehenes, trató de huir y fue atacada por los vecinos.. La mujer fue llevada a un hospital local, donde murió a causa de las heridas. Esta información no está confirmada por las autoridades locales. El oficial de la Policía local, Mohit Agarwal, ha declarado que la causa de la muerte de la esposa de Batham se determinará tras la autopsia.