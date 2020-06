Hombre lleva 9 años recibiendo pizza sin pedirla

Escuchar Nota

Bélgica.- Internet es el lugar ideal donde se puede encontrar muchas historias que parecen sacadas de la imaginación de una persona, pero que en realidad son reales, el siguiente caso es uno de ellos.



Jean Van Landeghem es un hombre de Bélgica que desde hace nueve años es acosado por repartidores de pizza quienes llegan a su domicilio para entregarle pedidos, sin embargo, él nunca pide comida a domicilio.



Por increíble que parezca, Jean recibe pedidos de pizza a toda hora del día, incluso relata que le han tocado repartidores que llegan en la madrugada para entregar los pedidos.



Cabe aclarar que las pizzas no son gratis y siempre se las quieren cobrar, por lo que termina rechazando los pedidos.



En entrevista para The Brussels Times, Jean comentó que en una ocasión llegaron varios repartidores con más de 20 pizzas.



Lo más gracioso del asunto es que ya denunció muchas ocasiones este hecho a la policía, sin embargo, al relatar su historia lo sacan del lugar por ‘bromista’.



Hasta ahora las pizzas siguen llegando y no se sabe la razón, ni la identidad de la persona que hace los pedidos.