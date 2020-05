Hombre mata a investigador del Covid y luego se suicida

Escuchar Nota

El pasado 2 de mayo, la policía encontró alcon aparentes heridas de bala en la cabeza, el cuello y el torso. Los investigadores consideran que su muerte fue debida a un homicidio.Según medios locales, la policía del municipio de, de 46 años, quien luego se subió a su coche, estacionado cerca de la casa del investigador, y se suicidó.Las autoridades no han revelado un posible motivo del asesinato, aunque han asegurado que la puerta de la casa de Liu no había sido forzada y que no se había sustraído nada. También investigan la conexión entre ambos.tenía como área de especialización el modelado computacional y el análisis de la dinámica de los sistemas biológicos.A través de un comunicado, la Universidad de Pittsburgh, además de lamentar su muerte, explica que Bing «estaba a punto de hacer hallazgos muy significativos para comprender los mecanismos celulares que subyacen a la infección por SARS-CoV-2 –lo que conocemos como nuevo coronavirus–». «Haremos un esfuerzo para completar lo que empezó en un esfuerzo por rendir homenaje a su excelencia científica», concluye.