Hombre mata a su novio en CDMX: en 1992 ya había asesinado a su sobrino

México.- Manuel Enrique Muela Luna asesinó hace 28 años a su sobrino, de quien abusaba sexualmente, en Larimer, Colorado, Estados Unidos. Y este miércoles, el hombre volvió a matar, ahora en la Ciudad de México (CDMX): esta vez, la víctima fue su novio, a quien encontraron sin vida en Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc.



De acuerdo con los primeros reportes, Omar, de 31 años, fue encontrado muerto en su departamento, ubicado en la calle de Estrasburgo en Zona Rosa. La hermana del joven fue quien alertó a las autoridades: le marcó a Omar, quien era pareja sentimental de Manuel Enrique, a la 1:30 de la madrugada el miércoles. Pero él nunca respondió. Ella fue a buscarlo a su departamento y se dio cuenta de que no estaba su camioneta, una Mazda CX3.



La última vez que la mujer supo de su hermano fue el martes, después del sismo que en la mañana sorprendió a los capitalinos. Omar le dijo que estaba bien. Cuando llegó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, forzaron la puerta del departamento y encontraron al joven muerto con las manos amarradas. Inmediatamente, la hermana de Omar señaló a Manuel Enrique como presunto culpable.



Después, una vecina reveló que Manuel Enrique se fue en la camioneta: lo vio después de que él se disculpó por el ruido de la pelea con Omar.



La primera víctima de Manuel Enrique



El hombre, quien ahora es buscado por las autoridades tras el homicidio de su novio Omar en la CDMX, mató a su sobrino de 18 años, de quien abusaba sexualmente, en 1992. Al parecer, el joven se alejó de su tío, con quien vivía en Colorado, para casarse con una mujer. Y Manuel Enrique no lo permitió: le disparó en la cara, le prendió fuego y huyó a México.



En 2002, la AFI (Agencia Federal de Investigación) detuvo en Chihuahua a Manuel Enrique. No obstante, aunque tenía orden de extradición, el gobierno mexicano se negó a cumplir con ésta porque en Colorado había pena de muerte. Con el amparo del artículo cuarto del Código Penal Federal, el sujeto fue juzgado en México. En 2005, lo condenaron a más de 27 años de cárcel, mas fue liberado y llegó a la CDMX.



