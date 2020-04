Hombre mata a su pareja aventándola de un tercer piso

Escuchar Nota

Un hombre de 45 años, cuya identidad no ha sido facilitada por el momento, ha sido detenido tras la muerte de su mujer de 56 años que se ha precipitado al vacío en un piso en Valladolid, según han confirmado Press fuentes de la Delegación del Gobierno.El posible caso de violencia de género ha ocurrido esta noche, al parecer en torno a las 02.30 horas de este lunes, 13 de abril, cuando una mujer se ha precipitado al vacío desde el tercer piso de una vivienda ubicada en la calle Alcotán, en el barrio de Pajarillos de la capital vallisoletana.La Delegación del Gobierno ha confirmado la detención de un hombre. Los hechos se encuentran ahora mismo en fase de investigación. Según informan desde la Delegación del Gobierno, no constaba denuncia previa por malos tratos por parte de ninguno de los miembros del matrimonio.No obstante, pese a que el suceso se encuentra aún en fase de investigación, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado en declaraciones a la Cadena Ser que se trata de un nuevo asesinato por violencia de género. Ha aclarado también que la víctima no había presentando ninguna denuncia de maltrato, por lo que «no estaba incluida en el sistema VioGEN» y ha recordado que que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siguen trabajando para defender a las víctimas en la actual situación de estado de alarma y que el 016 «está plenamente activo», si bien ha apelado a la solidaridad de todos los ciudadanos para denunciar la violencia machista.Por su parte, el subdelegado delha explicado que en el parte policial aparece que la detención del marido se debe a «indicios de violencia de género», aunque ha indicado que, para él, hubiera sido más correcto indicar que ha sido detenido por posible homicidio.y ha añadido que los dos tenían antecedentes por agresión a la policía local en 2019.Además, ha explicado que la mujer tenía hijos de una relación anterior pero que no convivían con ellos y ha apuntado que uno de estos hijos había denunciado al marido de su madre por violencia, una denuncia que se encuentra sobreseída, ha sostenido.