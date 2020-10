Hombre mató a su bebé y esposa; vivió con los cadáveres dos semanas

Escuchar Nota

Londres.- Recientemente se dio a conocer un caso que estremeció a Inglaterra y a todo el mundo, se trata del asesinato de una mujer identificada como Poorna Kaameshwari Sivaraj de 36 años y un pequeñito de 3, llamado Kailash Kuha.



Presuntamente el responsable de esto es Kuha Raj, hombre de 42 años, quien era padre y esposo de las víctimas, con quien vivió dos semanas luego de quitarles la vida.



Luego de una denuncia, la policía de Londres, llegó al departamento, sin embargo, no obtuvieron respuesta, por lo que se informaron con los vecinos, no obstante, estos les dijeron que no habían visto a la mujer ni al bebé, por lo que decidieron entrar.



Justo cuando entraron, el sujeto se hirió a sí mismo y aunque fue atendido por los paramédicos, perdió la vida.



Por otra parte, los vecinos aseguraron que durante toda la cuarentena se escuchaba que discutían mucho y de pronto el silencio de apoderó de la casa por algunos días, sin imaginarse que se habían perpetrados dos asesinatos.







Con información de Telediario.