Hombre muere por comer demasiados dulces

“Es más que palitos de regaliz. Podría estar en gomitas, tés de regaliz, y muchas cosas de venta libre. Incluso algunas cervezas, como las belgas, contienen este compuesto así como algunos tipos de tabaco para masticar”

El amor de un obrero de Massachusetts por los dulces de regaliz negro terminó costándole la vida. Comer una bolsa y media todos los días durante algunas semanas acabó con sus nutrientes y… comentó el doctor Neel Butala, cardiólogo del Hospital General de Massachusetts quien describió el caso para el New England Journal of Medicine.El problema es el ácido glicirretínico que se encuentra en el regaliz negro y en muchos otros alimentos y suplementos dietéticos que contienen extracto de raíz de regaliz. Puede provocar niveles peligrosamente bajos de potasio y desequilibrios en otros minerales llamados electrolitos.Ingerir tan sólo 56 gramos de regaliz negro al día durante dos semanas podría provocar una arritmia, sobre todo en personas mayores de 40 años, advirtió la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés).… dijo el médico Robert Eckel, cardiólogo de la Universidad de Colorado y expresidente de la Asociación Estadounidense del Corazón, quien no participó en los cuidados del hombre de Massachusetts.La muerte claramente fue un caso extremo., ocurrida el año pasado. Colapsó mientras almorzaba en un restaurante de comida rápida. Los médicos encontraron que tenía niveles peligrosamente bajos de potasio, lo que le provocó arritmias y otros problemas. Los paramédicos le hicieron una reanimación cardiopulmonar y su corazón volvió a latir, pero falleció al día siguiente.La FDA permite que hasta el 3.1% del contenido de un alimento contenga ácido glicirretínico, pero muchos dulces y otros productos de regaliz no informan la cantidad que contienen por cada 20 gramos (por cada onza), señaló Butala. Los médicos han reportado el caso a la FDA con la esperanza de llamar la atención sobre el riesgo.