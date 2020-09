Hombre muere por un disparo en la cabeza; salió a pasear con su perro en Brooklyn

Escuchar Nota

La víctima recibió un disparo en la cabeza y los hombros cuando salió de su apartamento en la calle 74 cerca de la Séptima Avenida en Bay Ridge, reportó el NYPD.El hombre, cuya identidad no fue revelada, fue llevado al Hospital Langone de la Universidad de Nueva York, donde, reportó The New York Post.El caso es uno de los 10 de personas que recibieron disparos este fin de semana en Nueva York, cinco de las cuales –incluyendo un niño de seis años– ocurrieron en la celebración de al aire libre de J’Ouvert.El NYPD reportó que en agosto hubo 242 tiroteos, en comparación con 91 de 2019, un aumento del 166%. Los casos aumentaron en todos los distritos excepto en Staten Island.En general, el crimen para agosto de 2020 aumentó de 9,033 a 9,093, un aumento del 0.7% gracias a una reducción del 17.5% en los hurtos mayores.Con información de El Diario