Hombre muere tras beber una botella de whisky en ¡cinco segundos!

Escuchar Nota

México.- Mientras tomaba en casa de un amigo, un hombre cayó muerto después de beber, en sólo 5 segundos, una botella entera de whisky.



Samuel Davis, de 30 años, ya había bebido otra botella de whisky y dos cervezas ese día. Por ello, quedó considerablemente “intoxicado” tras tomar con avidez la botella de Jack Daniels.



Los hechos ocurrieron en Dorset, Reino Unido, en noviembre de 2019. Sin embargo, de acuerdo con el diario británico Daily Mirror, Samuel se convirtió en alcohólico tras la muerte de su mamá, en 2016.



Según el reporte, el hombre quedó tan mal después de tomar en 5 segundos una botella completa de whisky que su padrastro, Stephen Lillington, tuvo que recogerlo. No obstante, camino a casa, se desmayó al intentar subir al carro.



Samuel ya no despertó



Cuando Stephen llegó a casa con Samuel, intentó despertarlo, pero no tuvo respuesta, por ello, decidió dejarlo en el carro.



Sin embargo, 20 minutos después, cuando intentó checar a Samuel, lo encontró sin signos vitales. Ante esto, el padrastro llamó a una ambulancia para que lo trasladaran a un hospital, donde finalmente el hombre murió.



De acuerdo con el reporte toxicológico, Samuel tenía 609 microgramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre en su cuerpo. Es decir, más de siete veces la cantidad legal para poder conducir en aquel país.



Asimismo, la juez de primera instancia Rachael Griffin, quien investigó el caso, aseguró que nunca había visto tanto nivel de alcohol, como el que tuvo Samuel, en ninguna persona.



Con información de Mirror y Radio Fórmula