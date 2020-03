Hombre muere y su esposa en condición critica tras ‘automedicarse’ contra COVID-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un hombre ha muerto y su mujer se encuentra en estado crítico por ingerir fosfato de cloroquina, tras recomendarlo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un medicamento útil para tratar el COVID-19.



La pareja poco tiempo después de tomar el aditivo que se emplea para limpiar peceras y que también se encuentra en un medicamento contra la malaria. El hombre, residente en Phoenix (Arizona), de más de 60 años, murió antes de llegar al hospital, pero su mujer consiguió ser reanimada tras vomitar gran parte de la sustancia ingerida.



La cloroquina está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos para tratar la malaria, el lupus y la artritis reumatoide, según afirma La Información, pero todavía no ha sido probada como un medicamento útil para combatir el coronavirus.



Se trata de "un aditivo comúnmente utilizado en acuarios para limparlos" informaba Banner Health en un comunicado, en el que ha alertado del peligro de automedicarse. "Lo último que queremos ahora es inundar nuestras salas de urgencias con pacientes que creen haber hallado una solución peligrosa que podría poner en peligro su salud", agregó.



Según la OMS, aunque todavía no esté aprobada, "hay algunos indicios de que podría ser útil, pero no hay estudios claros y rigurosos que se hayan realizado para probar o refutar que la cloroquina es efectiva", ha explicado una científica de la OMS, Soumya Swaminatha.



Trump había afirmado que la Adminstración de Alimentos y Medicamentos había aprobado el uso de esta medicina contra la malaria para usarla contra el coronavirus, alegaciones que luego desmintieron por falta de pruebas al fármaco.







Con información de 20 Minutos y TeleMundo