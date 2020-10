Hombre pasó 26 años en prisión… era inocente

Escuchar Nota

"Estoy un poco abrumado en este momento, pero muy agradecido", afirmó Hamilton durante la audiencia en la corte virtual. Añadió que lo primero que quería es caminar sin prisa por las calles y hablar por teléfono sin que le interrumpieran. Y asegura que en el futuro planeaba trabajar para lograr reformas judiciales para que nadie tenga que pasar por el trance de ser encarcelado por un crimen que no cometió.



tras ser condenado injustamente, salió de la correccional de Macomb, Estados Unidos el jueves 1 de octubre luego de que un juez anulara su sentencia.En 1996,con arma de fuego ocurrido en 1994.Su liberación se dio luego de que pruebas de ADN fueran facilitadas por un proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, informó el rotativo Detroit News.por el asesinato de Willa Bias en Detroit. Sin embargo, él siempre se dijo inocente. Pasó 26 años en prisión, aunque no hubo testigos presenciales en el caso.El ahora exonerado,, quien afirmó que Hamilton le había confesado el crimen.. El ADN no empezó a utilizarse ampliamente para resolver delitos hasta mediados de la década de los noventa, subrayó Mary Chartier, abogada de Hamilton.Hace dos años, Chartier contactó con la recientemente formada Unidad de Integridad de Convicciones del Fiscal del Condado de Wayne, para que se revisara el caso y se analizaran pruebas biológicas que eran importantes para detectar la identidad del delincuente.Fue entonces que las pruebas de ADN recogidas de las uñas de la víctima de homicidio, dieran un resultado a favor de la defensa de Hamilton, puesto que no se encontró algún rastro del suyo, sumando elementos de su probable inocencia.