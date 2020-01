Hombre pierde la vida a escasos metros de puente sobre LEA

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.-Una persona del sexo masculino fue atropellada afuera del Gimnasio Municipal.



Los hechos ocurrieron sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez cuando el hombre intentaba cruzar la calle a escasos metros del puente peatonal y fue arrollado por un vehículo fantasma.



El cuerpo de la persona quedó tendido en el asfalto en medio de un charco de sangre. Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja quienes desafortunadamente ya no pudieron hacer nada por rescatar a la víctima del trágico accidente, la cual aún no ha sido identificada por las autoridades ya que no porta con documentación alguna.