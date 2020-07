Hombre provoca persecución a toda velocidad

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- El no atender las indicaciones de un patrullero y originar una persecución a alta velocidad desde un área del condado de Maverick, originó que el sospechoso fuera interceptado cuando abandonaba la unidad y trataba de escabullirse a pie en una zona residencial dentro de la ciudad.



De acuerdo al sheriff Tom Schmerber, el responsable de esta movilización fue identificado como Kevin Ortiz de 23 años de edad, quien huyó desde el camino a Rosiva Valley hasta la calle Laredo en la ciudad.



El sheriff Tom Schmerber informó que este individuo manejaba una unidad Ford Fusion 2014 y con él viajaba una mujer.



Fueron varios oficiales del estado y del sheriff, además de la policía quienes se unieron a la persecución la que una vez que el conductor detuvo su marcha, trató de huir a pie pero fue interceptado y detenido.



La causa de su huida no fue revelada, ya que además no le hallaron nada ilegal en la unidad ni nada pendiente en su contra.



La acompañante no fue detenida, el auto fue recogido porque el chofer enfrenta cargos de evadir el arresto.