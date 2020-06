Hombre que sufre extraña enfermedad es incapaz de ver números

Escuchar Nota

"Cuando se le mostraba un dígito, sólo veía un revoltijo de líneas que describía como espaguetis y no tenía ni idea de qué dígito estaba mirando”, señala el centro universitario en un comunicado.

“Cuando mira un número, su cerebro tiene que ‘ver’ que es un número antes no poder verlo”, explica el científico cognitivo y uno de los autores del estudio Michael McCloskey.

Ciertas dolencias conllevan efectos extraños, como el de, los cuales le parecen un revoltijo de líneas que describe como espaguetis. Un caso que ha dado a los científicos nuevas pistas sobre la consciencia y que publica la revista PNAS El caso de este paciente, identificado como RFS y que fue estudiado por expertos de lade Estados Unidos, ha proporcionado nuevas evidencias de queEl paciente sufre unaque le provoca una atrofia extensa en la corteza y los ganglios basales, cuyos síntomas más habituales son problemas de memoria y espasmos musculares.Pero además, RFS haUn problema tan selectivo, pues, encierra una paradoja:Por ello, el equipo trató de investigar qué parte del procesamiento cerebral para no reconocer el dígito se hace al margen de la consciencia del paciente.Durante el análisis, los investigadores científicos descubrieron que, pues cuando le enseñaron un gran 3 con la imagen de un violín sobre él, no pudo ver el instrumento, pero sí lo hacía cuando estaba situado lo suficientemente lejos del número.Para investigar la actividad cerebral del paciente ante, se hicieron experimentos con el uso del electroencefalograma sobre sus ondas cerebrales cuando miraba un número que tenía una cara integrada en él.El estudio de las ondas reveló que. De hecho su respuesta cerebral era la misma que al enseñarle una cara que sí podía ver con claridad.Esos resultados muestran que el cerebro del hombre “está realizando un complejo procesamiento en ausencia de consciencia“, pues su cerebro detectó las caras en los dígitos sin que él fuera consciente de ello”, según David Rothlein, que participó en la investigación.En una segunda prueba, el paciente tuvo que mirar números en los que había palabras dibujadas y el resultado fue él mismo, aunque él no era consciente de ello, su cerebro no solo había identificado que allí había palabra sino que la había reconocido.El estudio sugiere quey ese es el proceso que tiene afectado el paciente.