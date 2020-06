Hombre recrea icónicas escenas de la película Rocky

Escuchar Nota

.- No cabe duda que el gusto por alguna película puede hacer que algunos se aprendan todos los datos que existe alrededor de ella, pero hay un hombre que llegó aún más lejos y tomó la decisión de recrear las escenas más icónicas de la primera entrega de Rocky, película protagonizada por Sylvester Stallone, quien hace poco reveló que mientras filmaba Rocky IV estuvo a punto de morir.es un hombre argentino quien en el 2017 realizó un viaje a Filadelfia, Estados Unidos para filmar las escenas más icónicas de una sus películas favoritas,Además de viajar hasta, como el look deportivo que se usa mientras entrena para una de sus peleas.Para compartir cada uno de estos momentos,Y como si esto no fuera suficiente, una vez que editó cada una de las escenas, el hombre publicó un video en YouTube el cual lleva el nombre de Yo soy Rocky, en él se muestran algunas de las escenas que recreó junto con un comparativo de las escenas originales.En la descripción del video,. También menciona que el video fue producido, actuado, dirigido y editado por él. Hasta el momento, el clip de ocho minutos cuenta con más de 2 mil reproducciones.Informción por Milenio