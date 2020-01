Hombre reta a exesposa a duelo de espadas por custodia de niños

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Cuando las cosas no funcionan en una relación de pareja y no ya solución, lo mejor que se puede hacer es separarse y tomar caminos distintos…



En las redes sociales se volvió viral la petición de David Ostrom, un hombre de 40 años de la ciudad de Iowa, en Estados Unidos, quien exige a su exesposa batirse en un duelo de espadas japonesas para decidir con quién se quedaban sus hijos.



Lo increíble de todo esto es que el hombre incluso pidió al juez que lleva el caso del divorcio un tiempo para poder conseguir las espadas y efectuar el duelo.



Argumento que un tribunal de justicia tiene la facultad de permitir a dos personas pelear para arreglar sus diferencias.



Ostrom ya había pedido al juez que se considerara la petición pues aseguraba que se encuentra ‘legalmente destruido’.



Mientras esto ocurría, el abogado de la defensa aseguró que se trata de una petición totalmente absurda e incluso pidió que le sean negadas las visitas a los pequeños.



"No estoy interesado en causar daño físico a nadie", dijo el hombre en entrevista para medios locales.



"Tratan de ignorarme y no abordar la igualdad de custodia, esto pone le da proyección al asunto", dijo.



Hasta el momento el juez encargado del caso dijo que no tomará ninguna decisión al respecto.



