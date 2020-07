Hombre se disfraza de anciano para robar en casinos

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Una máscara protésica, licencias de conducir falsificadas e información personal obtenida en Internet. Así es como las autoridades federales dicen que un hombre de Michigan supuestamente logró robar más de US$ 100 mil de los clientes de casinos en Michigan y Kansas.



John Colletti incluso llegó a disfrazarse de anciano para evadir las sospechas, según los fiscales federales.



Colletti, de 55 años, presuntamente atacó a sus víctimas al obtener ilegalmente su información personal y luego usar licencias de conducir falsificadas para retirar fondos de sus cuentas bancarias personales a través de quioscos de autoservicio en los casinos, según una denuncia penal federal revelada en un tribunal federal en Michigan el jueves.



Los quioscos, operados por Global Payments Gaming Services, son utilizados por la industria de los casinos para romper cuentas, procesar el premio mayor, retirar dinero en efectivo, adelantos en efectivo e intercambios de boletos, entre otros servicios, según la queja.



Los quioscos requieren que los usuarios inserten su licencia de conducir y los últimos cuatro dígitos tanto de su número de Seguro Social como de su número de teléfono antes de que se puedan retirar los fondos de la cuenta corriente. Cada víctima se había inscrito previamente para vincular sus cuentas bancarias a su perfil en el “VIP Preferred Program” de Global Payments, indicó la denuncia.



“Inicialmente identificamos esta actividad fraudulenta e inmediatamente alertamos a nuestros clientes y la policía. A lo largo de la investigación, brindamos apoyo y cooperación que finalmente llevaron a la captura de este sospechoso”, aseguró la portavoz de Global Payments Emily Edmonds en un comunicado a CNN.



Colletti enfrenta cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado y fraude y actividades relacionadas en relación con los dispositivos de acceso, según la denuncia. Actualmente bajo la custodia de agentes federales en Kansas, tiene una audiencia de detención programada para el 30 de julio, según documentos judiciales presentados en Kansas.



Un portavoz de la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito Este de Michigan se negó a hacer más comentarios, aunque señaló que habían solicitado que Colletti fuera transferido para enfrentar los cargos en Michigan.



El abogado que representa a Colletti en los procedimientos previos al juicio en Topeka, Kansas, declinó hacer comentarios.



La investigación comenzó cuando la seguridad del MGM Grand Casino identificó al menos a 10 víctimas de robo de identidad que perdieron un total de aproximadamente US$ 98.840 entre el 26 de abril y el 27 de mayo de 2019, según la denuncia.



Los incidentes fueron reportados a la Policía Estatal de Michigan, que abrió una investigación e identificó a un sospechoso con base en un video de vigilancia, apuntó la denuncia.



En cada caso, las imágenes de vigilancia muestran a una persona que usa una máscara facial protésica completa para parecerse a un hombre blanco de edad avanzada, según la denuncia.



Hasta el momento el MGM Grand Detroit no ha podido ser contactado para hacer comentarios.



Un cambio de vestuario y un escape sin éxito



Casi un año después, la Policía Tribal Potawatomi de Prairie Band arrestó a Colletti el 12 de marzo por robo de identidad en el Prairie Band Casino and Resort en Mayetta, Kansas, según la denuncia.



Los empleados del casino habían observado, a través de un video de vigilancia, que un individuo disfrazado de anciano “con sombrero de paja, gafas y un caminador”, retiraba cerca US$ 20.000 de los quioscos, según la denuncia.



La seguridad del casino se acercó al hombre, más tarde identificado como Colletti, y le pidió su número de seguro social porque había retirado una cantidad tan grande de efectivo, según la denuncia. “Colletti fue inmediatamente al baño, donde se quitó el disfraz. Colletti salió del casino con un bulto notable en la parte delantera de sus pantalones, que se cree que es la máscara protésica”, señaló la denuncia.



En el baño, la policía encontró ropa, un caminador, una llave de automóvil Nissan, dos licencias de conducir de Michigan y cerca de US$ 11.000 en efectivo, según la denuncia.



En el reverso de las licencias de conducir había notas adhesivas con el número de seguro social y el número de teléfono de las víctimas, que eran necesarios para completar las transacciones del quiosco, detalló la acusación.



La policía tribal arrestó a Colletti y contactó al FBI, indicó la denucia.



La policía tribal luego buscó en el auto de alquiler de Colleti y encontró cuatro máscaras protésicas, memorias USB, “libros sobre cómo salirse con la suya al cometer delitos”, tarjetas de identificación y varios recibos de quiosco, dice la acusación. La policía encontró la máscara protésica al día siguiente cerca del casino, según el documento.



Los investigadores finalmente recuperaron 83 licencias de conducir, 14 tarjetas de seguro con varios nombres, 19 tarjetas de jugadores de varios casinos, dos tarjetas de identificación del personal de la Universidad de Binghamton y una tarjeta de Seguridad Social con un alias, dijeron las autoridades.



Cuando los investigadores examinaron las unidades flash, descubrieron “verificaciones de antecedentes de varias personas, tutoriales y manuales sobre cómo falsificar dinero y cometer otros delitos financieros, videos de GPK dentro del MGM Grand Casino Detroit, firmas manuscritas y hojas de cálculo excel con más de mil nombres”, decía la denuncia.



Las hojas de cálculo incluían la fecha de nacimiento de cada persona, los números de Seguro Social, los números de ruta bancaria y de cuenta, y el salario mensual, según la queja.



Según el FBI, los investigadores de Global Payment notaron las similitudes entre la investigación de robo de identidad en Michigan y las transacciones en el casino tribal.



La policía tribal contactó a los investigadores en Michigan, quienes confirmaron que la foto de Colletti coincidía con el sujeto no identificado en la investigación de robo de identidad de MGM Grand Casino, según la acusación.





Fuente: CNN