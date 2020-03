Hombre se disfraza de arbusto para burlar la cuarentena

Escuchar Nota

Bizarre moment couple spot their neighbour's ingenious attempt to head outside unnoticed during coronavirus lockdown https://t.co/MVTn14KGCl — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 30, 2020

A semanas de vivir en cuarentena, algunos ciudadanos en Reino Unido comienzan a aburrirse, pero como el gobierno impone duras multas si alguien sale sin permiso, y a la zona que no le corresponde,Una pareja quedó sorprendida cuandEn su imaginación,Fueron Nicholas Murray y Madeline Mai-Davies, del barrio Stevenage, Hertfordshire, al sur de Inglaterra, quienes observaron que uno de sus vecinos, harto del encierro, salió de su casa vestido con un disfraz repleto de hojas de árbol.Eso sí, el disfraz no estaba elaborado correctamente, pues en la medida en que el hombre iba avanzando, las hojas de árboles cayeron poco a poco del disfraz.Cuando lo notó, al hombre no le quedó más remedio que mezclarse y esconderse entre los arbustos y la hierba para que nadie “perciba” su presencia (demasiado tarde)., ya supera las 16 millones de reproducciones.