Hombre se recupera de Covid, pero pierde unos dedos y queda ciego de un ojo

"Mis riñones solo funcionan al 12% en este momento y es realmente horrible. Necesito hacer diálisis durante el resto de mi vida, o un trasplante de riñón", explicó. "No puedo caminar mucho, tengo muchos mareos", agregó.



"Básicamente ha puesto mi mundo patas arriba, pero al mismo tiempo, me estoy haciendo más fuerte", subrayó Martin, que ha estado recuperándose en casa desde el pasado julio.



"Es una enfermedad horrible, horrible, horrible de contraer y creo que, si pudiera tener algún deseo, sería que todo desapareciera", concluyó.

Un británico, al que los médicosdespués de haber contraído el coronavirus, relató este jueves cómo la enfermedad "puso patas arriba" su vida, publica RT Mal Martin, de 58 años,, después de ser ingresado el pasado marzo en un hospital de la localidad de Bridgend. El hombre declaró que no recuerda las dos primeras semanas, que describió como "un espacio en blanco", y añadió que después de eso "honestamente sintió que había terminado".Antes de que. "Mi asesor me dijo que mi esposa y mis hijos vinieron a despedirse. Se suponía que no debía haber dicho eso, para ser justo, pero lo hizo y eso realmente me afectó en aquel momento", recordó.Sin embargo, el hombre. Martin, que es diabético, afirmó que terminó perdiendo permanentemente la vista del ojo derecho y que leel pulgar izquierdo, un dedo índice y también le van a cortar el pulgar derecho. Además, actualmente tiene graves problemas con los pulmones y riñones.