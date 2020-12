Hombre sufre quemaduras por flamazo en San Pedro, NL

Escuchar Nota

Monterrey.- Un hombre sufrió quemaduras de primer grado en la mano derecha y parte del rostro tras un flamazo en un tanque de gas de un calentador, en San Pedro.



Heriberto Salazar Ortegón, de 41 años, fue auxiliado por elementos de Rescate 911, pero no quiso ser llevado a un hospital.



Aparentemente el daño en la manguera provocó una fuga y posterior flamazo, que también dañó parte de los muebles y el techo de dos habitaciones.



El accidente fue reportado alrededor de las 15:00 horas en una casa de la calle Privada Notre Dame, en la Colonia Valle de San Ángel, Sector Francés.



Al lugar llegaron policías y rescatistas, quienes fueron alertados de que el fuego ya había sofocado.



De acuerdo con las primeras versiones ante los cuerpos de auxilio, el afectado aparentemente movió el calentador con el tanque y repentinamente se produjo el flamazo por el daño en la manguera, causándole las lesiones al hombre, dijo una fuente.



Tras revisar la zona, los rescatistas descartaron riesgos de otro accidente, pero recomendaron no habitar la casa hasta que un especialista determinara si existía o no riesgo en la estructura.