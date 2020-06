Hombre tortura y mata a perro frente a sus sobrinos en Arteaga

Escuchar Nota

los hechos ocurrieron en la calle Polonia número 109, cuando Octavio N. se ensañó con la mascota de sus sobrinos propinándole patadas hasta matarlo, mientras que los pequeños del hogar veían con impotencia cómo se le escapaba la vida al can., una vecina de la colonia, quien relató que no pudo hacer nada más que llevarse el cadáver del can para poner la denuncia.“El perrito ya estaba muerto y lo seguía a golpe y golpe,. En eso llegaron los policías y se lo llevaron, y yo lo que hice fue agarrar al perro y traerlo aquí a la Comandancia para poner una denuncia”, señaló.A decir de la denunciante, esta no es la primera vez que el hombre maltrata a animales.con el ánimo enardecido, llenos de indignación pidieron que al sujeto, quien fue detenido en el acto por policías municipales sea judicializado cuanto antes para que no quede en libertad.Por su parte, el director de Policía, Orlando Luna, los recibió pidiéndoles que tuvieran la certeza de que se había hecho lo correspondiente.el Ministerio Público está armando la carpeta para judicializar a la persona”.