Hombre viaja a Italia con su amante y contrae coronavirus

Un habitante de Reino Unido tuvo que confesar su infidelidad ante médicos luego de contraer coronavirus COVID-19 en un viaje secreto que hizo a Italia junto con su amante.



De acuerdo con Daily Mail el sujeto tuvo que confesar ante médicos luego de enterarse que padece la enfermedad, catalogada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Ahora el individuo, calificado por The Sun como una persona “adinerada con un trabajo muy bien remunerado”, permanece aislado en su casa, ubicada al norte de Inglaterra, junto a su esposa.



Aunque la escena puede parecer dramática, la esposa del contagiado de COVID-19 no tiene idea de por qué su marido está enfermo, pues ella cree que él se enfermó tras “un viaje de negocios en territorio británico”.



El paciente ha admitido a los médicos lo sucedido, pero insiste en que no revelará el nombre de su amante. Por otra parte, se espera su completa recuperación de la enfermedad ante el pánico que siente.



“Pensó que tenía la coartada perfecta para llevar a cabo su aventura, pero no había tenido en cuenta la crisis del coronavirus”, señaló una fuente cercana al caso.



Italia es el país europeo más afectado por el coronavirus, pues ahí han muerto más de 2 mil 500 personas y se han infectado más de 31 mil 500.



Con información de SinEmbargoMx