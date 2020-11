Hombres disparan contra familia y lesionan a dos niñas

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Un ataque a balazos contra una familia dejó a dos niñas heridas, una de ellas grave, anoche en la Colonia Bosques del Sol, en Guadalupe.



El atentado se registró alrededor de las 22:20 horas cuando la familia estaba en el porche de su casa.



El domicilio marcado con el número 123 está ubicado sobre la calle Adonis en el cruce con Zeus.



Una fuente policiaca dijo que un auto Jetta rojo se detuvo frente a la vivienda.



En el vehículo iban tres hombres con tapabocas y con gorra.



Un hombre se asomó por la ventanilla de la puerta izquierda trasera y disparó al menos en seis ocasiones, explicó el informante.



Varias de las balas impactaron en el barandal de la casa, pero dos no, hicieron blanco en las menores.



Karla Yaresi, de 12 años, cayó tendida al recibir un balazo en la parte baja de la espalda.



Otra niña, al parecer prima de ella, Maliyani, de 7 años, sufrió una herida de bala en el antebrazo izquierdo.



El resto de la familia se tiró al suelo, protegiendo a las niñas y otros dos menores que estaban en el lugar, trascendió.



Después del atentado, los agresores escaparon hacia la Avenida Ruiz Cortines y tomaron al poniente.



Las niñas heridas fueron llevadas por sus familiares a la Cruz Verde de la delegación de la zona norte ubicada en la Colonia Cañada Blanca.



De ahí, fueron llevadas en ambulancias a los hospitales de Zona No. 21 del IMSS y Universitario.



En la madrugada se reportó que Karla Yaresi era intervenida quirúrgicamente y su condición era grave.



Las autoridades mantenían cercado el lugar de la agresión.



Hasta esta mañana, la Fiscalía Estatal no había informado sobre las posibles causas del ataque.