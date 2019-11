‘Hombres están muriendo jóvenes y mujeres tienen menos hijos’

“La gente se está sintiendo peor sobre sí misma y su futuro, y eso les está llevando a hacer cosas que son autodestructivas”, ha explicado Elle Meara, profesora de Salud Pública de la Universidad de Darmouth.

“Es el eco de nuestro tiempo”, explica su colega S. Jay Oslhansky, de la Universidad de Chicago.



“Es difícil de creer que la tasa de natalidad siga bajando”, ha opinado Kenneth M. Johnson, demógrafo de la Universidad de New Hampshire.



“Los datos sugieren que las personas quieren establecerse antes de tener hijos”, precisó Alison Gemmill, demógrafa de la Universidad Johns Hopkins, “también quieren asegurarse de tener los recursos adecuados para criar a sus hijos con calidad”.



, dice, el autor del informe científico que ha desvelado que los estadounidenses se están muriendo demasiado jóvenes a un ritmo alarmante.han incrementado la mortalidad de los adultos de 25 a 64 años, que en otros países desarrollados viven cada vez más. Y aunque esta crisis afecta más a los blancos, el resto de etnias y razas también se han visto afectadas, según el estudio publicado este martes en la revista de la Asociación Médica Americana.La mayoría de las muertes tempranas se han concentrado en cuatro estados: Ohio, Pennsylvania, Kentucky e Indiana. Según ha indicado el autor del estudio al diario The Washington Post, entre las causas destaca la epidemia de opiáceos, sí, pero también la obesidad (la mujer media pesa lo mismo que el hombre medio de hace 50 años) o el manejar mientras se consulta el teléfono celular.En su opinión, en cualquier caso, hay una causa oculta que explicaría este aumento en conjunto. El fenómeno empezó a registrarse en 2010 para los blancos, 2011 para los latinos y 2014 para los afroamericanos, y afecta a hombres y mujeres (que tienen mayor posibilidad de morir por sobredosis, alcoholismo o suicidio).Otro síntoma de este zeitgeist es la caída de la natalidad: las mujeres cada vez tienen menos hijos, y los tienen más tarde, según datos oficiales difundidos este miércoles.El cuarto descenso anual consecutivo ha dejado la tasa en 59 nacimientos por cada 1,000 mujeres, acumulando una caída del 15% desde 2017. La población total no ha caído gracias a la inmigración (cada año entran más de un millón de nuevos residentes permanentes, frente a los 3,7 millones de nacimientos).Considera que, si la tasa de natalidad se hubiera mantenido estable en su nivel de 2007, se habrían producido 5,7 millones de nacimientos más en el país desde entonces. Habitualmente cae después de una gran recesión como la que comenzó en 2008, pero luego se recupera; en este caso no ha sido así.Disminuyeron abruptamente los embarazos entre adolescentes (un 7,4% menos que el año anterior); que desde 1991 han bajado un 70%.Pero también las mujeres mayores de 20 años tuvieron menos hijos, cuando históricamente son ellas quienes más aportan a la tasa de natalidad. En 2016 se vieron superadas por las mayores de 30 años, lo que refleja una tendencia a atrasar la maternidad en toda la sociedad estadounidense, según el diario The New York Times.Más de la mitad de las mujeres con 30 años o más que tuvieron hijos son universitarias, una proporción mucho mayor que aquellas que están en la veintena y deciden parir.