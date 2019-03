Hombres, no nombres

Saltillo, Coah.- Día 3 en el campo de entrenamiento de los Saraperos y lo que se ha fortalecido en demasía son los brazos; el staff de pitcheo de la Nave Verde se ha renovado con una amplia variedad de incorporaciones, la mezcla de juventud y experiencia en su máxima expresión.El venezolano Diego Moreno, con experiencia de par de temporadas en Grandes Ligas con los Yanquis de Nueva York y Rayas de Tampa Bay, fue una de las novedades en el “Daniel Gutiérrez”, serpentinero que sabe del nivel de competencia en la Liga Mexicana de Beisbol, un circuito que es seguido de cerca por las organizaciones ligamayoristas.“Nunca había jugado aquí en México pero me siento muy bien, contento por estar aquí, es una liga competitiva que los equipos de Grandes Ligas tienen los ojos puestos en ella, vengo a pelear por un puesto ya que hay muchos jugadores con tremenda calidad”, indicó.Jonathan Castellanos es el reflejo de la experiencia que ha arribado al cuerpo de lanzadores de la Nave Verde, un pitcher veterano que ahora se enfunda en la casaca verde tras su pasado sultán; resalta la labor de Roberto Magdaleno al frente en el área deportiva, sobre todo en los movimientos que se han hecho.“Se está combinando mucho lo que es la experiencia y la juventud con las incorporaciones de Maya (Yunesky), Kelvin (Marte) que estuvo el año pasado, tratar de inyectar un poquito de experiencia a los muchachos que están empujando fuerte, se ve muy completo el equipo y vamos a estar en la pelea”, comentó.Raúl Zoe Carrillo tuvo un invierno diferente tras su paso en la Liga Mexicana del Pacífico, después como refuerzo en Venezuela y finalmente como elemento del tricolor en Brasil; es el último campeón vigente de la Nave Verde que quiere dar el salto de calidad en la rotación abridora.“Los equipos que quedan campeones se hacen de hombres y no de nombres, se está armando muy bien el equipo, se ve muy compacto y competitivo, está para pelear con cualquiera, no nos preocupa quién tenga mejor nómina”, recalcó.