Hombres también cuentan sus historias de abusos sexuales

“Nos toqueteaba tupido y parejo. Yo vi cómo abusó a un compañero… Lo vi arrodillado de boca hacia la cama y él abusando como si se tratara de un muñeco de paño”, declaró Edison.



“Comenzó sus tocaciones bajando su mano y apretando mi entrepierna, ‘Vamos, despierte el pajarito’, me decía sonriendo retorcidamente (...) Este me arrinconó cada vez más hasta que yo no quedé con opciones de salida alguna y fue cuando me oriné, ojalá eso lo hubiese detenido, pero no, él quería que me cambiara ropa allí frente a él, que si yo quería él mandaba en ese instante a comprar ropa linda, pero que yo le regalara un beso en la boca”, relató.



Los. En redes sociales, varias denuncias son realizadas por varones, quienespara ellos.Uno de ellos es Edison Gallardo, hoy de 41 años. Natural de Chile, a los cinco años fue llevado al Arzobispado de La Serena como parte de un paseo organizado por el Hogar Redes, del Servicio Nacional de Menores (Sename).Dicha institución tenía el deber de cuidarlo y de velar por su seguridad; sin embargo,, el arzobispo de la zona. Luego de que la denuncia se hizo conocida en 1998, cuando tenía 20 años, el Arzobispado de Santiago lo protegió.Francisco José Cox aún no ha sido castigado por sus crímenes, pese a que la de Edison no es la única acusación en su contra.Según relató la víctima en 2018, para un medio loca, las monjas tenían “la orden” de llevar a los niños con Cox. Si no lo hacía, el mismo religioso iba por ellos y los subía a todos al bus mientras les tocaba el trasero.Cox después fijó su mirada en Edison y le propuso jugar a las “tocaditas”.El próximo 19 diciembre de 2019,todos los abusos de los que fue víctima.Otras de las víctimas quegracias a ‘Y la culpa no era mía’ cuenta que sufrió un abuso sexual a los 10 años en la casa de un vecino.“Aunque sea hombre, a todos les puede pasar”, escribe el joven.En el caso de un usuario llamado Andrew, suhacia quienes no teman en serio las violaciones cometidas contra varones.“Muchas personas me cogieron a chiste cuando traté de buscar ayuda por el hecho que soy hombre”, denuncia y confiesa que fue abusado a los 20 años en su departamento.Juan Carvallo es otra de las víctimas. Su testimonio detalla que su agresora fue una mujer, su “nana”. Decidió contarle a su madre lo que le pasó, pero en lugar de apoyarlo le dijo que ya era “todo un hombre”.Con información de La República