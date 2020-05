Homenajean a constructor de la Escalera al Cielo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En esta ocasión en la Escalera al Cielo se dejó sentir un ambiente de tristeza por la partida de don Raúl de la Peña; en el lugar algunos con su visita rindieron homenaje a quien van a recordar siempre por soñar en grande.



El lugar conocido porque su único límite es el cielo se dio a conocer desde hace casi un año.



Al preguntarle a una de las personas que asistieron un día después de darse a conocer el fallecimiento de don Raúl, asegura que dejó un legado para todos.



“Yo he venido desde que empezaron a hacer las escaleras, me encanta estar aquí, este es un lugar sin igual”, comentó Elena Herrera, quien desde que conoció el proyecto cada fin de semana visita la sierra de Zapalinamé.



El sueño de De la Peña inició desde hace 3 años y por fortuna pudo verlo cristalizado, en un sitio que tiene como objetivo principal, conectar a los visitantes con la naturaleza que rodea a Saltillo, pues al llegar a la cima, existe una visión única de la ciudad capital.



Aquí no hubo flores, ni alguna ofrenda, pues para quienes conocieron al creador, significa más poder utilizarlas y contar la historia de su creación a quienes son ajenos a la ciudad.



“Me enteré que falleció y sí sentí muy feo porque dije, mira todo lo que nos dejó a muchas personas, porque muchas personas vienen, incluso yo he traído a gente y cuento lo poco que se de su creación”, comentó Martín N.



En el lugar los árboles han comenzado a secarse, las edificaciones que planeó don Raúl alrededor de lo que se convertiría como un gran punto turístico para la ciudad, han quedando en solo cimientos; sin embargo al inicio del recorrido, el nombre de esta edificación y el de su creador, ya han sido colocados, de una manera poco formal, con tinta negra pintada sobre una pared de concreto, para recordar siempre.



Ahora quienes con frecuencia visitan el lugar esperan que el gran proyecto no se pierda, pues consideran que el legado otorgado por don Raúl de la Peña debe ser perpetuo.