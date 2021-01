Homenajean Los Daniels a los caídos por Covid-19

Escuchar Nota

CDMX-. Un homenaje a todos los muertos que ha provocado el Covid-19 es lo que Los Daniels presenta en su nueva canción, titulada Y Vuelvo a Existir la cual incluye la voz de Ely Guerra, y recuerda a todos los amigos y familiares caídos este año.



“Poniéndonos en el lugar de los que ya no están con nosotros y hemos perdido muchos amigos este año, en nuestro caso amigos músicos, productores, se nos hizo un lindo detalle porque no nada más es en México, es algo universal y es una especie de tributo y mantener la esperanza que esto (el coronavirus) no puede durar para siempre”, dijo Rasheed Durán, baterista.







La letra es sobre cómo los amigos o familiares fallecidos ven la tristeza de las personas que se quedan con vida.