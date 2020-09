Homenajeará hoy OFDC a García Lorca en FIMM

Escuchar Nota

“Año con año hemos estado participando con el festival y siempre ha sido súper interesante, porque al ser un evento de música mexicana no se puede interpretar a un compositor que no haya sido mexicano. La orquesta ha hecho desde la música ‘mainstream’ del país, como El Danzón de (Arturo) Marquez, o El Huapango de (José Pablo) Moncayo hasta estrenos mundiales de compositores modernos”.

Siendo honesto ha sido muy difícil estar trabajando sin el calor del aplauso del público”, señala, director de la Orquesta Filarmónica del Desierto (OFDC), ensamble que, a pesar del confinamiento, continúa rasgando cuerdas de violines y chellos, y como ejemplo está el concierto virtual que ofreceránFundado en Monterrey por la pareja de músicos Beania Salcedo y José María López, ely qué mejor para su clausura que la presentación de una de las orquestas fundadoras de la fiesta sonora. En este caso, la OFDC interpretará un programa que remite al pasado y a la belleza de la juventud fugaz concomposición de Silvestre Revueltas y que Espinoza definió como “fuera de lo convencional por usar instrumentos agudos como el pícolo, tuba y una sección de clarinete. Es un ensamble atípico, pero de música bellísima”.Por otra parte estrenarán una suite norteña compuesta por el violinista, miembro de la orquesta.Si su trabajo con el FIMM es casi una tradición, su participación en el, era un debut muy esperado para el director. Pero a raíz de la migración virtual de la 48 edición de la festividad por la pandemia, la OFDC preparó un presentación especial que será transmitida, según señala la página del FIC.Sobre esto, Espinoza señala que “nosotros grabamos. Aunque el programa aún no lo podemos adelantar, pero lo que sí puedo decir es que vamos a ser la única orquesta a nivel nacional que se va a presentar en el Cervantino y eso también nos llena mucho de orgullo. Ya estamoscomo para que las autoridades anuncien esta participación”, detalló a Zócalo.Esa misma enfermedad que detuvo al “Cerva” interrumpió algunos conciertos de la primera temporada del ensamble dirigido por Espinoza y canceló completamente la segunda. Y aunque yay han realizado actividades virtuales, el director aún no sabe cómo enfrentarán el ciclo 2021.“Estamos viendo envamos a llegar, porque si la situación sigue online, lo que preveo es unaya sea el Auditorio Las Maravillas o el Teatro de la Ciudad, ya que los programas varían mucho.“Por eso prefiero darle un poquito más de tiempo parapara diseñar una temporada de época de pandemia o, en caso de que antes de que termine el año llegue la vacuna, podríamos estar iniciando una temporada de actividad. Pero la respuesta es que no hay, aún, un plan de acción”, dijo.