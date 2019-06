Homologarán salarios de Guardia con PF

Los salarios en la Guardia Nacional (GN) serán equiparados con los de la Policía Federal, en tanto que las prestaciones serán homologadas con las de la Policía Militar.Se decidió así, explicó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, porque los federales tienen mejores salarios que los policías militares, pero estos últimos tienen mejores prestaciones que la PF."Entonces qué vamos a hacer, vamos a elevar progresivamente los sueldos de los elementos que vienen de la Policía Militar y Naval, para equipararlos con los que tiene la Policía Federal", señaló."Al mismo tiempo, vamos a incrementar progresivamente las prestaciones sociales de los elementos de la Policía Federal hasta equipararlos con las extraordinarias prestaciones que tienen actualmente los elementos de la Policía Militar".Durante la firma de un convenio con el FOVISSSTE, Durazo abundó que las prestaciones de los policías militares, y también navales, están al nivel de los mejores estándares internacionales."Y esas prestaciones sociales estarán hoy al alcance de todos los elementos de la Policía Federal que pasarán a formar parte de la Guardia Nacional", enfatizó.El Secretario reiteró que los militares, marinos y policías federales que pasen a la plantilla de la Guardia Nacional no van a sufrir afectación de sus derechos laborales.Por el el contrario, dijo Durazo, van a aumentar sus salarios o prestaciones, y tendrán la oportunidad de hacer una carrera policial.En la Guardia Nacional no habrá nombramientos arbitrarios ni posibilidad de designaciones en puestos que obedezcan a razones políticas, sentenció Durazo."Eso no va suceder en la Guardia Nacional, queremos garantizar una carrera policial y que aquel elemento que entre a la Guardia Nacional tenga la posibilidad (de ascender) e incluso encabezar un día a la propia organización", dijo."Y que no haya en el camino absolutamente ninguna razón política que se lo impida".Acusa abandono de la PFDurazo afirmó que desde hace años, distintos gobiernos abandonaron administrativamente a la Policía Federal, por lo que no pasó de 36 mil elementos."Es un abandono histórico, la PFP, luego la Policía Federal, tienen ya más de 20 años y no se continuó el proceso de crecimiento de esta organización, de consolidación", expuso."Fue la razón que hace 10 años, un poco o más, se dio precisamente para sustentar la participación del Ejército en la Marina en el combate al crimen organizado y luego a la inseguridad".Durazo lamentó que si bien en aquel momento se dijo que en 10 años quedaría consolidada la Policía Federal, además de las locales, eso no sucedió, por lo que fue necesaria la creación de la Guardia."La Guardia Nacional será una organización policial con los más altos estándares internacionales", subrayó.