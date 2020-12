Honduras disuelve caravana de migrantes que pretendía llegar a Estados Unidos

Escuchar Nota

, declaró a la emisora hondureña Radio Progreso el comisario de Policía José Ferrufino, que indicó que tampoco se deja continuar a las personas que llevan menores sin identificar.No obstante, precisó que aún hay vigilancia en las delegaciones migratorias de Aguas Calientes y Corinto.zonas donde no hay vigilancia policial de ninguno de los países.El miércoles 9 de diciembre, un grupo de hondureños emprendió el viaje desde San Pedro Sula,El punto de encuentro es la estación de autobuses de San Pedro Sula y al llamadoteme no volver a encontrar trabajo, por lo que planea abandonar el país.afirma este hombre, que comparte con su esposa, sus dos hijos y su suegra una casa que ahora está vacía. “Las paredes son todo lo que queda y no hay un solo mueble, ni siquiera un plato para comer. No soy de los que lloran, pero cuando regresé a casa sentí ganas de llorar”, lamentó en declaraciones.“Veo ‘memes’ que dicen que los bienes materiales no son importantes, pero, cuando tome posesión el demócrata Joe Biden.la ‘caravana’ debe pasar por Guatemala y después por México antes de alcanzar la frontera sur estadounidense.La institución firmó que mantiene contactos con las autoridades hondureñas para coordinar la entrada de migrantes, según el diario ‘Prensa Libre’.La ‘caravana’ anterior tuvo lugar a principios de octubre y entonces, el Gobierno de Guatemala respondió con contundencia para detener y repatriar a los migrantes, apelando principalmente a la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19.