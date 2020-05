Deportan a hondureña con bebé y Covid-19

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Ciudadanos realizaron una colecta de productos para recién nacido así como efectivo para apoyar a una migrante hondureña que dio a luz en el Hospital Amparo Pape de Benavides, la semana pasada, la cual al parecer fue diagnosticada por Covid-19 a la cual la tarde del viernes le hicieron llegar el apoyo, sin embargo, este sábado al comunicarse para ver qué más le hacía falta les informaron que ya no llevaran nada porque la joven ya no se encontraba en el hospital, sino que fue enviada a Saltillo de donde será devuelta a su lugar de origen.



Fue Laura Valdés, quien dijo que la semana pasada se enteró del caso por un hermano que acompañó a otro familiar a consulta al Hospital Amparo Pape de Benavides.



“Le dijeron que había una muchacha inmigrante que venía en el tren que se le reventó la fuente y se alivió en el Amparo Pape, que la joven fue diagnosticada con Covid y que estaban en espera de los resultados del bebé para confirmar que estuviera libre de Covid”, dijo.



“La joven sólo llegó con lo que traía puesto y un pañal en la mano, logramos entregarle una cantidad en efectivo que se le hizo llegar a través de la doctora porque la joven está aislada además a través de los grupos de WhatsApp nos organizamos para juntarle cosas para ella y para el recién nacido”, dijo Valdés.



Mencionó que la misma tarde del viernes acudió al Hospital Amparo Pape de Benavides donde dejó el apoyo que se logró pero como no estaba la trabajadora social para preguntarle qué más se necesitaba habló ese sábado y le informaron que ya se llevaron a la joven para regresarla a Honduras.



“Ahorita va camino a Saltillo y de ahí de regreso a Honduras, pero me pregunto cómo la enviaron si está recién aliviada además que según sabemos está infectada, me dijeron que el bebé no está infectado”, abundó.



Finamente, agradeció a todas las personas de buen corazón que respondieron a la convocatoria para apoyar a la joven madre de familia.