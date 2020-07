Hong Kong ya se encuentra en la tercera ola de Covid-19; se disparan temores

Escuchar Nota

"Primero prohibieron las cenas. Ahora es el almuerzo. Así es la vida con la Covid-19. Es frustrante, pero ¿qué podemos hacer?", lamenta a Efe un oficinista que espera en cola para pedir comida para llevar en la céntrica zona de Admiralty, rodeado de algunos trabajadores que han decidido almorzar de pie en la calle.

, un rebrote que registra ya más de cien nuevos contagios diarios en los últimos siete días tras meses sin apenas casos y que ha disparado los temores en la ciudad.En la excolonia británica todavía resuena el eco de la epidemia de otro coronavirus, el del SARS, que en 2003 dejó mil 755 contagios y 299 muertos.y por ahora se han notificado 24 fallecimientos.y las autoridades sanitarias ya advierten de que los hospitales de la ciudad "están llegando al límite" de su capacidad.El de Hong Kong: en mayo y junio hubo muchos días en los que no se registraron nuevos contagios, y la ciudad era vista como un ejemplo por el uso generalizado de mascarillas, el teletrabajo y los controles fronterizos.y menos de una decena de fallecimientos.Sin embargo,, tanto de transmisión local como de importados, y el gran problema es que algunos de ellos son de origen desconocido, es decir, no se puede rastrear al paciente cero de cada brote., y han afectado a residencias de ancianos, taxistas, trabajadores de restaurantes e incluso marineros: hasta seis buques han sido puestos en cuarentena después de que numerosos tripulantes dieran positivo en las pruebas.hasta el momento contra la pandemia: prohibición total de comer en restaurantes -solo se podrá pedir para llevar-, máximo de dos personas en reuniones y mascarilla obligatoria en todo momento, ya sea en interiores o exteriores; no hay excepciones ni para deportistas ni para fumadores.Laspor incumplirlas oscilan entre los 2 mil y los 5 mil dólares hongkoneses (entre 258 y 645 dólares, entre 220 y 549 euros).La-desde mediados de mes la prohibición solo afectaba a las cenas- es significativa en una ciudad con una arraigada costumbre de hacerlo y más de 16.000 establecimientos para elegir.La prohibición entró en vigor el miércoles. El martes, poco antes de las 6 de la tarde, la hora en la que comenzaba la restricción a las cenas, una camarera con mascarilla de un restaurante del distrito financiero de Central se lo recordaba a los clientes: "Tenéis tres minutos. Disfrutadlo mientras podáis".Pasados esos tres minutos, todos los clientes se levantaron y se marcharon del local, algunos más dispuestos que otros. "Cuidaos. ¡Esperamos volver a veros pronto!", se despedía la trabajadora, entre un ambiente de frustración y ansiedad.Algunos de los más eminentes expertos sanitarios de la ciudad achacan los rebrotes a varios factores: la falta de test, la relajación de las normas de distancia social y, en especial, las exenciones autorizadas por el Gobierno a las cuarentenas para quienes entraban en la ciudad.Desde febrero,, tripulación de vuelos, marineros o camioneros que trajesen comida desde el otro lado de la frontera.Mientras tanto,domiciliaria o en hoteles.Gilman Siu, profesor asociado de la Universidad Politécnica de Hong Kong y especialista en epidemiología molecular, apoya la idea de que estas exenciones han sido el "gran resquicio" por el que se ha vuelto a colar el virus en la ciudad, ya que recientemente llevó a cabo un estudio con el que descubrió que algunos de los casos de transmisión local compartían cepas del virus con personas llegadas del extranjero.En declaraciones a Efe, Siu explica: "Un supuesto muy probable es que algunas personas exentas de cuarentena trajeron, sin saberlo, el virus a Hong Kong, se alojaron en un hotel y fueron por la ciudad sin mascarilla. A esto se podría unir que las normas de distancia social se han relajado".En un primer momento,pero han acabado por reconocer que la política de exención de cuarentenas sí que ha tenido que ver con la tercera oleada de contagios.Pero ya es tarde, según Siu: "El momento crucial para haber detenido la propagación ya pasó. Se han plantado las semillas y ya es muy difícil controlar la propagación. Lo único que podemos hacer es llevar a cabo más test".