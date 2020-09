Honra Nyong’o a Boseman

Escuchar Nota

Guadalajara, Jal.- Lupita Nyong’o realizó un conmovedor homenaje a su coprotagonista de Black Panther, Chadwick Boseman, señalando que la muerte del actor por cáncer de colon no tiene sentido.



El primer pronunciamiento público de Nyong’o, luego del deceso de su amigo, estuvo acompañado por una foto que compartió en Instagram, donde se muestra junto con el actor.



“Escribo estas palabras desde un lugar de desesperanza, para honrar a un hombre que tenía una gran esperanza. Estoy luchando por pensar y hablar sobre mi amigo, Chadwick Boseman, en tiempo pasado. No tiene sentido. La noticia de su fallecimiento es un puñetazo en el estómago cada mañana.



“Soy consciente de que somos mortales, pero te encuentras con algunas personas en la vida que poseen una energía inmortal, que parecen haber existido antes, que es exactamente donde se supone que siempre deben estar ¡aquí! ... que parecen sin edad ... Chadwick era una de esas personas”, escribió.



Nyong’o interpretó al interés amoroso del rey T’Challa, Nakia, en Black Panther, y aunque dice que no conocía a su coprotagonista por mucho tiempo, él se quedará con ella siempre.



“Chadwick era un hombre que aprovechaba al máximo su tiempo y, de alguna manera, también se las arreglaba para tomarse su tiempo. No lo conocí durante mucho, pero tuvo un efecto profundo en mí”.