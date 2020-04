Honra Stephanie Salas a Silvia Pinal en redes

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La cantante y actriz mexicana Stephanie Salas, realizó una transmisión en vivo a través de redes sociales, en la que compartió con los internautas sus vinyles preferidos, y comenzó la sesión con música de su abuela, la actriz Silvia Pinal, quien recientemente fue internada en un hospital de la Ciudad de México tras sufrir una caída que resultó en una cirugía, a consecuencia de una lesión de cadera.



“Vamos a poner el disco de la abuela Silvia, por ejemplo, tiene una que me encanta, que habla de una señora como mi abuela, actriz que va para arriba y para abajo y que su vida siempre está ligada a una maleta porque entra y sale de su casa, porque así debe ser, la mujer tiene que superarse, tiene que salir para ser fuerte y le pueda transmitir eso a sus hijos, entonces me encanta esta canción, pero vamos a escuchar a la abuela mientras encuentro la canción”, dijo para comenzar el en vivo.







Posteriormente, la famosa de 50 años reprodujo un audio viejo de Pinal, que decía: “La historia de mi vida empieza como la de cualquier otra mujer, enamorada inexperta, llena de ilusiones y vestida de blanco, bueno, como cualquier mujer de aquella época”, dijo la primera actriz durante la grabación y continuó: “A veces tenía que decidirme por tener un marido siempre y una actuación de vez en cuando, pero me decidí por lo más excitante; empecé mi carrera de actriz”, culminó Silvia.



Al terminar el audio, Stephanie expresó con visible aflicción: “Qué tal, palabras de doña Silvia Pinal, ah, me dio ahorita una cosa muy fuerte aquí en mi corazón porque es una persona tan grande y cuando pasan estas cosas, cuando entra al hospital pienso ‘híjole, caray’, pero afortunadamente todo salió bien, hoy la estamos gozando y hay que mandarle toda nuestra buena vibra”.