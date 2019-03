Honran en el Tec a estudiantes saltillenses abatidos

A nueve años del asesinato de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dentro del Campus del Tec de Monterrey, hoy la institución y los papás de los estudiantes rinden una guardia de honor en una placa colocada en la Explanada del Centro de Congresos en memoria de los jóvenes.Rosa Elvia Mercado y su esposo Joel Medina, papás de Jorge, están en el campus, así como Aidé Verdugo, mamá de Javier, quien llegó en silla de ruedas, y su papá Javier Arredondo."Nadie merece morir de esta manera", dijo Gabriela de la Paz, profesora del Tec, y quien condenó el asesinato y celebró la construcción del colectivo Todos Somos Jorge y Javier, quienes han luchado hasta encontrar justicia.La maestra señaló que la violencia no se combate con balas, sino con la rendición de cuentas de las autoridades."Se nos ha dicho que el Ejército está para cuidarnos, pero nos protege mejor el cumplimento irrestricto de las leyes con respeto a los derechos humanos"Señaló que el homenaje es para decirles a los alumnos que no los han olvidado y prometerles que estarán con ellos y sus familias, recordándolos como muchachos intachables.Marla Rodríguez, presidenta de la Federación de Alumnos del Tec, pidió un minuto de silencio en memoria de los estudiantes asesinados y reconoció la lucha de quienes no guardaron silencio.Al evento asistió el Rector del ITESM, David Garza, así como Salvador Alva, presidente del Tec.Las familias colocaron arreglos florales a un lado de la placa.