Horacio Villalobos llama “ojetes

“En ese entonces había una autocensura, que en Telehit no la teníamos, a mi me tocó primero ser reportero, luego hice ‘Válvula de Escape’ y luego hice ‘Desde Gayola’”.

Horacio Villalobos fue invitado al canal de Youtubedell y ahí se desbocó y contó cómo lo trataron en la televisora de San ÁngelEl presentador de televisión le confesó a O’Farrill que en Telehit, “decíamos lo que queríamos porque en ese momento estos señores de Televisa creían que nadie nos veía (cuando teníamos millones de seguidores)”.De acuerdo con Villalobos,Y no sólo eso, sino que los ejecutivos querían “que firmara ese papel en donde yo estaba cediendo mis reservas, que solo para que estuviéramos en sintonía de que mis personajes pasaban en sus canales, entonces pónganle así, no que se quieren quedar con mis personajes”.Un día Horacio Villalobos llegó a su límite yy nos fuimos con las pelucas, los disfraces que eran nuestros y nos salimos a la calle, con las manos vacías”.Pero Televisa no se quedó de brazos cruzados, pues “después se encargaron de hacerme la vida difícil los de Televisa y me ponen en la lista de las no intercambiables”.