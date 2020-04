Horario de verano México 2020: ¿ya adelantó su reloj?

Escuchar Nota

El día de hoy inició el #HorarioDeVerano, recuerda adelantar una hora tu reloj.



Si vives en la franja fronteriza norte o en los estados de Sonora y Quintana Roo, el cambio de horario NO aplica. pic.twitter.com/zdVBLYuG7W — Gobernación (@SEGOB_mx) April 5, 2020

#Salud: Este 5 de abril inició el horario de verano en México. A las 2:00 de la mañana, los relojes se adelantaron una hora.https://t.co/yUgZeCxI6d — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) April 5, 2020

Hoy 5 de abril de 2020, mismo que comenzó a funcionar desde 1996 como una medida para aprovechar más el tiempo de luz solar y de esa manera ahorrar electricidad. Pese a que muchos reniegan de esta disposición por no adecuarse a los cambios, es inevitable sumarse a esta iniciativa obligatoria. Esto es lo que tienes que saber al respecto:Recuerda muy bien que, el cual se mantendrá vigente hasta el próximo 25 de octubre. En estos momentos vamos una hora adelante respecto al horario anterior. Si todavía no has hecho el cambio en los relojes de tu casa es momento de que adelantes una hora las manecillas.Este cambio, es decir, los territorios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate en Baja California; Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero en Chihuahua; Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo en Coahuila; Anáhuac y Los Aldama en Nuevo León; Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso en Tamaulipas.Tampoco aplica para los estados de Quintana Roo y Sonora.Con este nuevo horario anochecerá más tarde, por lo que tendrás oportunidad de ahorrar más luz artificial y aprovechar más la luz natural. Es verdad que a causa de la pandemia de Coronavirus no se aconseja salir a la calle ni a lugares públicos, pero la ventaja sigue siendo la misma para quienes gusten de la sensación de ver que oscurece más tarde y el día se puede aprovechar en diversas actividades.