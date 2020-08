Hospital Insabi se niega a recibir a indigente con Covid-19 en Oaxaca

Escuchar Nota

"La labor del ayuntamiento es generar una hoja de remisión del paciente para el hospital Insabi, sólo que el protocolo [para su ingreso] no lo estableció la autoridad municipal. Uno de los requisitos en este protocolo es que debe de tener un familiar responsable, que debe dar acompañamiento a su ingreso".



Juchitán de Zaragoza.-en el módulo de seguridad del fraccionamiento La Reforma en Juchitán. Información preliminar señaló que se trataba de un masculino, con lugar de residencia en la Ciudad de México,Después de recibir el reporte,por lo que se buscó a sus familiares pero señalaron que sus hijas se deslindaron de responsabilidad, no se quisieron hacer cargo.Luego, los médicos municipales valoraron su salud, aplicando una prueba rápida y confirmando su diagnóstico por Covid-19.La autoridad municipal buscó que fuera recibido en el Hospital Covid-19 Insabi de Juchitán, pero debido a su protocolo de ingreso de pacientes, por el cual es requisito contar con la asistencia de una familiar responsable, no fue aceptado en éste.Cumpliremos con la hoja de remisión y daremos seguimiento. Si es necesario, personal municipal trasladará a la persona a dicho hospital. Informo que a esta hora he notificado al secretario de salud del estado de Oaxaca, [Donato Casas Escamilla], para que coadyuve en su ingreso al hospital Insabi de Juchitán, sin tanto protocolo. Es la dura realidad que provoca esta pandemia", indicó el alcalde en sus redes sociales, acompañado de una fotografía donde se muestra a personal con trajes de protección valorando al enfermo.Hace un par de días, en pleno centro de la ciudad zapoteca,Hasta el momento, la Jurisdicción Sanitaria del Istmo de Tehuantepec reportó mil 186 contagios por Covid-19, y 184 defunciones relacionadas a esta enfermedad; en Juchitán de Zaragoza, los casos acumulados de acuerdo con el último reporte de los Servicios de Salud de Oaxaca indican 205 casos y 37 muertes. A nivel estatal, van 11 mil 759 contagios acumulados, y mil 67 muertes.Este domingo, el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa recordó que la entidad continúa en semáforo naranja, por lo que es primordial aplicar las medidas de prevención como el uso obligatorio de cubrebocas, la sana distancia y quedarse en casa.Por otra parte, de acuerdo con el gobierno federal, Oaxaca es una de las seis entidades del país que registra una disminución de casos de coronavirus en la última semana, que alcanza hasta 16%.Información de El Universal