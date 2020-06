Hospital pide a familia 163 mil pesos para entregar cuerpo de paciente Covid

Escuchar Nota

Culiacán.- El Hospital Civil de Culiacán, que se reconvirtió en Covid-19, opera con el cobro de cuotas de recuperación de los pacientes, por lo que familiares de Alberto López Rosales que falleció a causa del virus no tienen dinero para cubrir los costos de su atención y por ende no han podido recuperar su cuerpo para sepultarlo.



Sus familiares denunciaron que la cuenta que les presentaron asciende a 163 mil pesos adicionales a los gastos que ellos realizaron en la compra continua de medicamentos que le aplicaron desde el pasado día 27 de mayo, cuando fue ingresado.



López Rosales fue ingresado a esta institución pública descentralizada por carecer de seguridad social y por considerar que los gastos de su atención serían absorbidos por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).



Los miembros de su familia que gestionaron la entrega de su cuerpo para sepultarlo, fueron notificados que tienen que cubrir 163 mil pesos, costo que tuvo su atención médica de Covid-19, por lo que les propusieron firmar un pagare, para cubrir en posterioridad dicha cantidad.



Estos gestionan con la Secretaría de Salud del Estado que les entreguen el cuerpo de Alberto López Rosales, puesto que no tienen dinero para cubrir dicha cuenta, sobre todo por los fuertes gastos que realizaron por más de 15 días en la compra de medicamentos que se aplicaron.



Sergio Saul Irizar Santana, subdirector del Hospital Civil de Culiacán, el pasado 8 de junio, en una entrevista radiofónica precisó que no reciben apoyos para su gasto corriente, únicamente el Insabi les cubre el costos del suministro de oxígeno suplementario que requieren los pacientes.



Precisó que el tratamiento de un paciente contagiado de Covid-19 es muy costoso, puede llegar hasta 700 mil pesos, en los casos de intubado, por lo que la institución requiere de las cuotas de recuperación para seguir operando.



También, explicó que en caso de una pandemia como la que se vive, no hay recursos económicos que alcancen para sufragar los gastos de la atención de los pacientes, por lo que en el caso del Hospital Civil que vive de las cuotas de recuperación, el servicio tiene un costo.



Irizar Santana citó que en los pacientes de Covid-19 que sólo requieren de un tratamiento, en el que se le colocan puntas nasales, el costo de este puede llegar a los doscientos mil pesos.