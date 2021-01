Hospital provisional en Neza aún tiene equipamiento sin usar

Escuchar Nota

Con pancartas en las puertas de sus hogares, habitantes de Nezahualcóyotl, solicitan que no se desmantele la Unidad Provisional que instaló el Gobierno del Estado de México en un gimnasio de Ciudad Jardín, hace ocho meses para atender casos No Covid, al no tener otra opción donde recibir atención médica.Marcos Álvarez, secretario del ayuntamiento de Nezahualcóyotl explicó que las instalaciones están como se acondicionaron, “ahí están las 100 camas y est´sa en cada una de las camas los tanques de oxígeno, obviamente se observa que hay orden que hay limpieza y nosotros como gobierno municipal se autorizó el uso de ese gimnasio”.Con información de Excélsior