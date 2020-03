Hospital Universitario suspende cirugías hasta nuevo aviso por coronavirus

Escuchar Nota

"Ante la contingencia sanitaria Covid-19, nuestra dirección ha indicado se suspenderá la programación de cirugías electivas en quinto piso y quirófanos ambulatorios a partir del 24 de marzo hasta nueva orden", dice el escrito firmado por Marco Antonio Hernández, Subdirector de Asistencia Hospitalaria.



"Sólo se realizarán cirugías de urgencias en quinto piso. Asimismo se notifica la suspensión de consultas salvo urgencias".





"La idea es reducir la movilidad de los pacientes que no tengan una urgencia en consultar con su médico", dijo. "Es producto de la alerta que estamos viviendo.



"Los países que mejor han manejado esta crisis como Alemania, Corea y Singapur, aplicaron medidas cómo ésta.



"La recomendación, dada la capacidad limitada del HU, es que un paciente que no tiene un problema importante mejor se quede en casa".

Ante la contingencia por el Covid-19,s no urgentes.En un oficio dirigido al Secretario de Salud estatal, Manuel de la O, el hospital informa queLa información fue confirmada por Héctor Alvarado, director de Comunicación de la UANL, quien señaló quey mantener espacios libres como prevención por la capacidad limitada del hospital.Alvarado señaló quede contingencia.Se solicitó información sobre el tipo de cirugías no urgentes y el porcentaje de pacientes que disminuiría en el HU con estas medidas, pero aún no han sido proporcionadas.