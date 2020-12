Hospitales de Nuevo León, al límite de su capacidad

Escuchar Nota

Monterrey.- La Secretaría de Salud estatal, así como directores de hospitales públicos y privados de la entidad, advirtieron que el sector hospitalario está al límite de su capacidad, puesto que hay centros médicos —como el Hospital Metropolitano del gobierno estatal— donde algunos enfermos están siendo atendidos en sillas porque todas las camas se encuentran ocupadas.



Avizoraron una situación muy crítica para enero, si durante las celebraciones de Año Nuevo se presenta de nuevo mucha movilidad y no se cuidan las medidas sanitarias, de la misma manera que en Navidad.



Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud, dijo que para hacer frente a la saturación que hay en el Hospital Metropolitano, que con 228 camas “es el más grande del país, exclusivo para pacientes Covid”, los enfermos no graves serán llevados a los hospitales de Montemorelos, Juárez y Sabinas Hidalgo (esos dos últimos, atendidos por la Sedena), a fin de que el Metropolitano atienda sólo a pacientes de terapia intensiva.



Asimismo, refirió que tienen 258 pacientes, de los cuales, 30 se atienden en sillas.



Por su parte, Horacio Garza Ghio, director General de Christus Muguerza, comentó que los cuatro hospitales del sistema, los cuales son híbridos, para atender pacientes generales y enfermos de Covid, han duplicado y hasta triplicado su capacidad para pacientes de terapia intensiva, todos están a 100% y el panorama es más desalentador.



Karla López, representante del IMSS, comentó que los nueve hospitales de atención Covid que tiene el instituto en el estado cuentan con mil 179 camas, de las cuales hoy están ocupadas 792, casi 70%,



Asimismo, refirió que se observó un crecimiento de 10% en una semana y declaró que si se llegase a ocupar el total de camas, sólo podrían incrementarse 10% más con medidas de reconversión, pero sería necesario contratar a 29 personas más para atender a 24 pacientes por turno.



Guadalupe Garza, representante del ISSSTE, añadió que dicha institución pasa por una situación de apremio, ya que del viernes a este martes la ocupación pasó de 50% a 75%, y la Unidad de Urgencias, que tiene capacidad para 12 pacientes, ya cuenta con 16, panorama que no es el ideal.