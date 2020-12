Hospitalizaciones y muertes por covid aumentan en CDMX: López-Gatell

Escuchar Nota

Hugo López-Gatell-Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, alertó esta noche que los contagios, las hospitalizaciones y las muertes por covid-19 están aumentando en la Ciudad de México.Por lo que exhortó a la población de la capital y a los habitantes del Valle de México a no salir a las calles -sino es necesario- para evitar más contagios.“Están incrementando las defunciones en la Ciudad de México por eso queremos que lo más pronto posible se reduzca la movilidad”, agregó.En la ocupación de las camas generales para atención de covid, la Ciudad de México registra75 por ciento; mientras que en camas con ventilador, la capital del país alcanza un 66 por ciento.En México la aplicación de la vacuna contra covid-19 no será obligatoria, adelantó Hugo López-Gatell-Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.“El debate filosófico, el debate ético, el debate técnico de la salud pública es si se podría obligar a las personas a utilizar un instrumento de precaución que en parte nos protege a nosotros mismos y en mucho protege a todos los demás.“Y en general este debate se resuelve respetando las libertades individuales. Por importante que es la prevención hacia los demás, no se puede imponer sobre las libertades individuales el uso de un instrumento como puede ser una vacuna para proteger a todos los demás”, explicó.Añadió que con el objetivo de detallar este plan, cuya definición e implementación -por ley- es una facultad exclusiva del Gobierno Federal, el miércoles, el Secretario de Salud Jorge Alcocer Varela convocará a una sesión virtual del Consejo Nacional de Salud, donde participarán todos los integrantes del Gabinete de esta área y estarán presentes los titulares de salud de las entidades del país.El jueves, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero realizará un encuentro virtual con la Conferencia Nacional de Gobernadores para exponerles, el plan de inmunización.En México los fallecimientos por covid-19 se elevaron a 110 mil 074 debido a la ocurrencia de 357 nuevos decesos.Con respecto a las muertes que se consideran sospechosas, existen 541 con posibilidad de resultado, 10 mil 982 a los que no se les tomó una muestra y 4 mil 713 muertes sospechosas que no tendrán un resultado.Al momento, existen 204 mil 304 casos sospechosos sin muestra; 35 mil 223 con posibilidad de resultado y 145 mil 378 que no lo tendrán.La positividad de covid-19 en nuestro país disminuyó de 45 a 41 por ciento.Con información de Excélsior